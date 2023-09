Leverkusen bindet Palacios bis 2028

Foto: FIRO/FIRO/SID/Jürgen Fromme

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den argentinischen Weltmeister Exequiel Palacios langfristig an den Werksklub gebunden. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler verlängerte seinen bis Sommer 2025 gültigen Vertrag vorzeitig bis 30. Juni 2028. Er war 2020 von River Plate aus Buenos Aires unters Bayer-Kreuz gewechselt.

"Exequiel Palacios hat sich als ein ungemein wichtiger Spieler unserer Werkself etabliert. Dass er bei der WM in Katar ein vollwertiges Mitglied der argentinischen Weltmeister-Mannschaft war, unterstreicht seine Qualitäten als Teamplayer und auch als Individualist", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.

Der Argentinier Palacios fühlt sich bei Bayer pudelwohl: "Der Klub hat alles erfüllt, was ich mir von meiner Unterschrift seinerzeit versprochen hatte. Mit Argentinien bin ich inzwischen Südamerikameister und Weltmeister geworden. Es ist klar, dass ich jetzt auch in Schwarz und Rot Erfolge feiern will."

