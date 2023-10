Dortmund plant langfristig mit Torhüter Kobel

Borussia Dortmund setzt langfristig auf Torhüter Gregor Kobel. Der Fußball-Bundesligist gab am Donnerstag die vorzeitige Vertragsverlängerung des Schweizers bis 2028 bekannt. Ursprünglich lief der Kontrakt des 25-Jährigen bis 2026.

"Gregor Kobels sportliche Entwicklung in den vergangenen Jahren hat uns alle tief beeindruckt. Seine Unterschrift unter diesen langfristigen Vertrag ist ein großartiges Bekenntnis zum BVB", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. "Gregor hat sich bei uns in Dortmund zu einem Torhüter von Weltklasse-Format entwickelt. Wir sind stolz, dass wir ihn für unsere Ziele und Ambitionen beim BVB langfristig begeistern konnten. Er ist in den vergangenen zwei Jahren als Persönlichkeit enorm gereift", betonte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Kobel war 2021 vom VfB Stuttgart zum BVB gewechselt und hat sich zur unumstrittenen Nummer eins entwickelt. "Ich bin hier einfach noch nicht fertig. Diese Mannschaft hat das Potenzial, um Titel zu gewinnen. Auf diesem Weg will ich in den nächsten Jahren einer der Spieler unseres Kaders sein, die jeden Tag vorangehen, um dann irgendwann gemeinsam etwas Großes feiern zu können", sagte Kobel.

Laut Bild-Zeitung soll er durch künftig deutlich mehr verdienen. Durch die Vertragsverlängerung soll sein Gehalt von 3,5 Millionen Euro jährlich auf rund zehn Millionen Euro ansteigen.

