Henrichs fällt gegen Bochum aus

RB Leipzig muss auch im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Nationalspieler Benjamin Henrichs verzichten. Dies teilte Trainer Marco Rose am Freitag mit. Der Abwehrspieler war bereits für das Champions-League-Duell mit Manchester City am vergangenen Mittwoch (1:3) wegen einer Muskelverletzung ausgefallen. Bei Kevin Kampl, den zuletzt Hüftprobleme plagten, hofft der Coach auf eine Rückkehr.

Nach der Niederlage gegen City möchte RB seine starke Liga-Serie fortsetzen. Der DFB-Pokalsieger ist in der Bundesliga seit fünf Partien ungeschlagen. "Wir wissen, dass es wichtig ist, dranzubleiben und unseren guten Lauf fortzusetzen", sagte Rose: "Das City-Spiel war am nächsten Tag noch kurz Thema. Aber wir alle hatten den Eindruck, dass wir alles gegeben haben, aber der Gegner einfach besser war als wir."

Gegen die Bochumer wolle Leipzig nun versuchen, "es besserzumachen", so Rose, der gleichzeitig vor dem Underdog warnte, der noch ohne Sieg ist. "Sie werden ihre Chance suchen, haben nichts zu verlieren und werden mutig in Leipzig auftreten", sagte Rose, der vor der anstehenden Länderspielpause die Marschrichtung vorgab: "Wir wollen das Spiel hier zu Hause unbedingt gewinnen, weil es für unser Punktekonto und unsere Ziele wichtig ist."

