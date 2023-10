Knieverletzung: Elvedi fällt aus

Der Schweizer Nationalspieler Nico Elvedi von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach wird wegen einer Knieverletzung "bis auf Weiteres kürzertreten müssen". Das teilten die Gladbacher am Samstag, einen Tag nach dem 2:2 gegen den FSV Mainz 05, mit. Der 27-Jährige habe sich eine "Distorsion im linken Knie" zugezogen.

Deshalb wird er in der anstehenden Länderspielpause nicht zur Schweizer Nationalmannschaft reisen, die zweimal in der EM-Qualifikation antreten wird. Am Freitagabend gegen Mainz stand Elvedi noch in der Startformation und spielte durch.

