Uth vor Comeback gegen Gladbach

Die seit Wochen lahmende Offensive des 1. FC Köln darf für das anstehende Derby endlich wieder auf die Hilfe von Mark Uth hoffen. Der 32-Jährige hat nach langer Leidenszeit gute Aussichten auf ein Comeback beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga im so wichtigen Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (22. Oktober).

"Er hat sehr, sehr gute Chancen, wenn er gesund bleibt, im Kader zu stehen, darauf freuen wir uns", sagte Trainer Steffen Baumgart am Mittwochabend nach dem Test gegen den Bezirksligisten SC Reusrath (15:0). "Aber falls einer fragt, ob Mark von Anfang an spielt: So weit ist er dann doch noch nicht."

Uth, potenziell ein Schlüsselspieler der Kölner, hatte fast die gesamte vergangene Saison mit Schambeinproblemen verpasst. In diesem Sommer absolvierte er die Vorbereitung, musste dann aber schon nach dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim VfL Osnabrück (3:1 n.V.) im August mit einer muskulären Blessur wieder pausieren.

"Wenn jemand 14 Monate raus ist, dann trainiert er nicht ein paar Wochen und ist gleich auf dem Level der anderen", sagte Baumgart: "Wir müssen vorsichtig sein und von Woche zu Woche denken. Wir freuen uns erstmal, dass er da ist, ich gehe davon aus, dass er noch ein ganz wichtiger Faktor werden kann."

Köln wartet nach sieben Bundesliga-Spieltagen noch auf einen Sieg. Mit einem Punkt und nur vier Toren steht der FC auf dem letzten Platz.

