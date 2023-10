Thomas Letsch muss mit dem VfL Bochum in Freiburg ran

Trainer Thomas Letsch vom Fußball-Bundesligisten VfL Bochum erwartet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg eine schwierige Aufgabe. Letsch warnte insbesondere vor zwei Spielern. "Sie haben mit (Vincenzo) Grifo und (Ritsu, d. Red.) Doan gefährliche Spieler in den Halbräumen", sagte er am Donnerstag: "Eine stabile Mannschaft, gegen die es schwer ist, Chancen zu kreieren."

Wie der 55-Jährige bekannt gab, wird Patrick Osterhage wegen muskulärer Problemen beim Auswärtsspiel im Breisgau fehlen. "Wir haben in unserem Kader die Möglichkeiten, die Ausfälle zu kompensieren", sagte Letsch.

Gegen die Mannschaft von Freiburg-Trainer Christian Streich wird Letsch aber vor allem auf Keven Schlotterbeck bauen. Der Abwehrspieler habe es beim überraschenden 0:0 bei RB Leipzig "sehr gut gemacht. Er war laut, hat gut organisiert."

Bochum steht nach sieben Spieltagen mit vier Punkten und noch ohne Sieg auf dem Relegationsplatz. Die VfL-Abwehr zählt mit 19 Gegentoren zu den schlechtesten Defensiven der Liga, mit fünf geschossenen Toren sieht es auch in der Offensive nicht besser aus. Die Freiburger liegen mit zehn Zählern auf Rang neun und wollen den Abstand zu den internationalen Plätzen verkürzen.

