Top-Torjäger Guirassy muss verletzt ausgewechselt werden

Foto: IMAGO/Cathrin Mller/IMAGO/Cathrin Mller/SID

Erst der nächste Treffer, dann die Schrecksekunde: Torjäger Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart hat im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Union Berlin ein Wechselbad der Gefühle erlebt. In der 16. Minute erzielte der 27-Jährige per Kopf den Treffer zur 1:0-Führung und somit sein 14. Saisontor im achten Spiel - dies hatte es in der Fußball-Bundesliga noch nie gegeben.

Bitter: Nach einem Zweikampf mit Unions Lucas Tousart nur knapp zehn Minuten nach seinem Tor musste Guirassy wegen Problemen am Oberschenkel behandelt und danach ausgewechselt werden. Für ihn kam in der 30. Minute Deniz Undav.

