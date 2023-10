Xabi Alonso will Schick langsam heranführen

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Trainer Xabi Alonso vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen will Torjäger Patrik Schick behutsam aufbauen. "Für die Startelf ist es noch zu früh. Aber er braucht Spielzeit. Wir müssen entscheiden, wann wir ihm diese Zeit geben", sagte Alonso vor dem Spiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Schick hatte am Donnerstag in der Europa League gegen Qarabag Agdam (5:1) nach 231 Tagen Verletzungspause sein Comeback gegeben. Der Tscheche wurde in der 62. Minute eingewechselt. "Er fühlte sich etwas müde, aber das ist normal. Ich bin glücklich für ihn", sagte Alonso.

