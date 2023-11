Nach seiner Roten Karte ist Florian Kainz, Kapitän des Bundesligisten 1. FC Köln, für zwei Spiele im DFB-Pokal gesperrt worden. Dies entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Kainz war bei der Kölner Niederlage in der zweiten Pokalrunde beim 1. FC Kaiserslautern (2:3) am Dienstag in der Schlussphase mit Rot vom Feld geflogen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Fehlt Nächste Saison im Pokal: Florian Kainz

Foto: AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

Kainz hatte bei der Niederlage beim Zweitligisten das 1:3 durch Jan Thielmann (71.) aufgelegt. Wenig später traf Mark Uth (81.), ehe die Aufholjagd nach dem Platzverweis gegen Kainz ein jähes Ende fand.

Kölns U21-Nationalspieler Eric Martel wird ein Pokalspiel verpassen, er hatte in Kaiserslautern auf der Bank sitzend die Gelb-Rote Karte gesehen.

