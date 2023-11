Jess Thorup ist bei Augsburg mit zwei Siegen gestartet

Der Einstand von Jess Thorup beim FC Augsburg kann sich sehen lassen: zwei Spiele, zwei Siege, beide Male gewonnen nach Rückständen, Sprung ins Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle. Der 53 Jahre alte Däne ist dennoch unzufrieden. Beide mal sei es seiner Mannschaft nicht gelungen, ein "clean sheet" zu bewahren, also zu Null zu spielen, bemängelte er. "Wir müssen daran arbeiten", sagte er deshalb vor dem Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim kriselnden 1. FC Köln.

Der kommende Gegner scheint wie geschaffen, erstmals seit dem 31. Spieltag der vergangenen Saison ohne Gegentor zu bleiben. Die Kölner haben trotz der meisten Flanken in der Bundesliga bislang erst sieben Treffer erzielt, so wenige wie sonst keine Mannschaft. Thorup aber will sich davon nicht ablenken lassen. "Für mich geht es nicht darum, ob Köln Erster ist oder Letzter, sondern wie wir uns auf dem Platz zeigen. Der Fokus liegt nur auf uns", sagte er am Donnerstag.

Auf dem Platz zeigen, das heißt für Thorup: Nicht zu weit nach vorne blicken. "Natürlich hoffen wir auf einen Sieg, und daran glauben wir auch", sagte er, das bedeute für ihn aber auch: "Wir sollten nicht auf die Tabelle schauen, sondern auf den nächsten Schritt." Als nächsten Schritt hat Thorup vor allem Verbesserungen in der Defensivarbeit ausgemacht. "Viel Fokus" habe er darauf gelegt in Training, "dass wir alle zusammen besser verteidigen".

Nicht mithelfen kann in Köln diesmal Innenverteidiger Felix Uduokhai - er ist gesperrt. Umso mehr soll es daher auch auf den Torwart ankommen. Er werde auch Finn Dahmen "evaluieren", kündigte Thorup an, er sei der "Chef" der Abwehr, "er sieht alles von hinten". Grundsätzlich sei er nie zufrieden, betonte der Trainer, "auch für Dahmen ist eine Steigerung drin".

