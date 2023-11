Der Doppelpack von Asano bringt wichtige Punkte

Erlösung durch den Deutschland-Schreck: Der VfL Bochum hat sich mit einem hart erkämpften Auswärtssieg aus seiner Krise befreit. Das Team von Trainer Thomas Letsch gewann das spielerisch niveauarme Kellerduell bei Darmstadt 98 etwas glücklich mit 2:1 (1:0) und feierte zum Auftakt des zehnten Spieltags seinen ersten Saisonsieg. Mit nun acht Punkten kletterten die bisherigen Remis-Könige des VfL sogar über den Strich.

Bei der erfolgreichen Rettungsmission im Vorjahr hatte Bochum zu diesem Zeitpunkt lediglich vier Punkte. Der bei der WM gegen das DFB-Team erfolgreiche Takuma Asano sorgte mit einem Doppelpack (25., 54.) für den Befreiungsschlag. Die Lilien kassierten trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs von Fabian Nürnberger (43.) die dritte Niederlage in Serie und könnten mit sieben Punkten am Wochenende tief in die Abstiegszone rutschen. Fabian Holland flog wegen einer Notbremse vom Platz (69.).

Letsch machte seinem Team nach bislang fünf Unentschieden vor dem Kellerduell gehörig Druck. "Wir müssen schleunigst gucken, dass wir Siege einfahren", forderte der 55-Jährige: "Nur mit Unentschieden werden wir unsere Ziele nicht erreichen." Dennoch startete sein Team sehr passiv, überließ Darmstadt den Ball. Tim Skarke traf in dieser frühen Drangphase mit einem Volleykracher aus 17 Metern den Pfosten (10.).

Die Lilien agierten trotz des 0:8 in München überraschend selbstbewusst, waren zunächst deutlich galliger und ballsicherer als der VfL. Bernardo blockte in höchster Not gegen Luca Pfeiffer (19.). Doch dann waren sich auf der Gegenseite bei der ersten Bochumer Strafraumaktion Jannik Müller und Marcel Schuhen uneinig, Asano spritzte dazwischen und spitzelte den Ball mit dem Außenrist ins Tor.

Mit dem Treffer aus dem Nichts änderten sich die Kräfteverhältnisse. Bochum lieferte nun den angekündigten Fight, warf sich in jeden Zweikampf - und gewann viele davon. Fußballerisch blieb beiderseits vieles Stückwerk, die Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld. Dann köpfte Nürnberger nach Ablage von Luca Pfeiffer genau ins Eck.

Nach dem Wechsel stand Asano nach Schuhen-Fehlpass plötzlich frei im Strafraum und vollstreckte aus halbrechter Position eiskalt ins lange Eck. Die Lilien zeigten eine gute Reaktion, übernahmen sogleich das Kommando - Manuel Riemann parierte gegen Skarke (61.) und Nürnberger (68.) stark. Nach dem Platzverweis für Holland versuchte Darmstadt weiter alles, Nürnberger traf den Pfosten (85.).

