Für Jürgen Kohler besitzt der Klassiker zwischen Borussia Dortmund und Bayern München (18.30 Uhr/Sky) nur wenig Aussagekraft für das Titelrennen in der Fußball-Bundesliga. "Für mich ist das Spiel so früh in der Saison noch keine Standortbestimmung. Die Meisterschaft wird nicht an diesem Samstag entschieden", sagte der Weltmeister von 1990 der Mediengruppe Münchner Merkur/tz.

Der Serienmeister aus München liegt vor dem zehnten Spieltag als Tabellenzweiter zwei Punkte hinter Bayer Leverkusen, der BVB hat vier Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter. "Die, die es aktuell am besten machen, sind die Leverkusener", sagte Kohler. Trainer Xabi Alonso würde die Mannschaft "täglich besser machen".

Für die Münchner sei der Ligakracher nach der Pokal-Blamage beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken (1:2) eine Reifeprüfung, so der 58-Jährige: "Alle sind in der Bringschuld." Aber auch Dortmund ist gefordert. "Die haben schon auch Druck. In der letzten Saison hatten sie das Heft des Handelns in der Hand und sind nicht Meister geworden – mir können die Leute erzählen, was sie wollen, aber das schwingt noch mit in den Köpfen", sagte Kohler, der mit beiden Vereinen Meister wurde.

