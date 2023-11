Top-Spiel am Samstagabend des 4. November 2023 am 10. Spieltag der Saison 23/24 in der Deutschen Bundesliga zwischen den beiderseits noch unbesiegten Borussia Dortmund (21 Punkte; 6S, 3U) und dem Tabellenzweiten und Rekordmeister FC Bayern München (23 Punkte; 7S, 2U). Seit fast auf den Tage genau fünf Jahren wartete der BVB auf einen Bundesliga-Sieg gegen die Bayern. Zuletzt gelang das am 10. November 2018 mit 3:2, zwei Tore erzielte damals der gebürtige Dortmunder Marco Reus. Nachfolgend die AUFSTELLUNGEN. Alles Weitere im Ligaportal-LIVETICKER!

"Echte Liebe" - das BVB-Motto! Die berühmt berüchtigte "gelb-schwarze Wand" auf der Südtribüne und die BVB-Fans wird es brauchen!

Letzter BVB-Sieg über FC Bayern vor fünf Jahren

An diesem 10. Spieltag kommt es zum großen Klassiker der letzten Jahre. Der 135. Vergleich zwischen diesen beiden Traditionsklubs (allein in der Bundesliga gibt es dieses Duell nun schon zum 109. Mal).

Mit positiver Bilanz zugunsten des deutschen Rekordmeisters: 66 Siege FC Bayern, 33 Siege BVB, 35 Remis. Der letzte Sieg der Westfalen datiert noch vom 10. November 2018 (3:2 daheim). Seither hat es in neun Spielen acht Münchner Triumphe und ein Remis (2:2 in der Hinrunde der Vorsaison in Dortmund) gegeben.

Doch diesmal kommt der FCB nach dem blamablen DFB-Pokal-Aus (ganz spät kassiertes 1:2 beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken unter der Woche) wie ein "angeschlagener Boxer" in den Signal-Iduna-Park gereist. Das Tuchel-Team will sich rehabilitieren und direkt wieder ein anderes Gesicht zeigen.

Mit ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer gegen Ex-Klub in Startelf

Borussia Dortmund

Startelf : Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Ryerson - Sabitzer, Özcan, Malen, Reus (K), Brandt - Füllkrug.

: Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Ryerson - Sabitzer, Özcan, Malen, Reus (K), Brandt - Füllkrug. Trainer : Edin Terzic.

: Edin Terzic. Bank : A. Meyer (TW), Bensebaini, Süle, F. Nmecha, Reyna, Adeyemi, Bynoe-Gittens, Haller, Moukoko.

: A. Meyer (TW), Bensebaini, Süle, F. Nmecha, Reyna, Adeyemi, Bynoe-Gittens, Haller, Moukoko. Es fehlen: Duranville (Muskelverletzung), Kamara, Lotka, Morey, Ostrzinski, Papadopoulos und Pohlmann (alle nicht berücksichtigt)

FC Bayern München

Startelf : Neuer (K) - Mazraoui, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Laimer, Goretzka, Coman, Musiala, L. Sané - Kane. Trainer: Thomas Tuchel.

: Neuer (K) - Mazraoui, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Laimer, Goretzka, Coman, Musiala, L. Sané - Kane. Trainer: Thomas Tuchel. Bank : Ulreich (TW), Krätzig, Sarr, Gnabry, T. Müller, Pavlovic, Choupo-Moting, Tel.

: Ulreich (TW), Krätzig, Sarr, Gnabry, T. Müller, Pavlovic, Choupo-Moting, Tel. Es fehlen: Buchmann (Muskelbündelriss), de Ligt (Teilriss des Innenbandes), Fukui und Hülsmann (beide nicht berücksichtigt), Kimmich (Rotsperre).

Schiedsrichter: Deniz Aytekin

