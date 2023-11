Lierhaus verstärkt das Moderationsteam bei RTL

Foto: IMAGO / Sportfoto Rudel/IMAGO / Sportfoto Rudel/SID/IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sportmoderatorin Monica Lierhaus bekommt nach ihrem Comeback wieder eine feste Rolle im deutschen Sportfernsehen. Wie RTL am Donnerstag bekannt gab, verstärkt die 53-Jährige das Sport-Moderationsteam der Nachrichtensendung "RTL Aktuell" beim Kölner TV-Sender. Lierhaus war zuletzt bereits bei den Übertragungen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen, so wird es auch beim Test gegen die Türkei am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Berlin sein.

"Einfach wunderbar, denn ich habe immer am liebsten live gearbeitet", sagte Lierhaus im RTL-Interview: "Das ist viel spannender als Aufzeichnungen, da jederzeit etwas passieren kann. Das Adrenalin fließt durch den Körper, und ich fühle mich lebendig. Ich freue mich daher schon sehr auf die neue Aufgabe und die Kollegen!"

Lierhaus hatte 2009 nach Komplikationen bei der Entfernung eines Aneurysmas im Gehirn vier Monate im künstlichen Koma gelegen. Im Sommer 2023 war die Sportjournalistin beim Länderspiel gegen Kolumbien (0:2) ins Fernsehen zurückgekehrt, zudem begleitet Lierhaus das Unternehmen RTL Deutschland als Inklusionsberaterin.

© 2023 SID