Müller will seine Karriere fortsetzen

Rio-Weltmeister Thomas Müller will seine Karriere auch nach Ende seines Vertrags bei Bayern München im kommenden Sommer fortsetzen. "Ich will auf jeden Fall über 2024 hinaus ein Jahr weiterspielen. So ist zumindest mein Plan", sagte der Offensivspieler der Sport Bild: "Ich habe weiter Spaß daran, auf dem Platz zu stehen – ich hoffe, das sieht man."

Laut Sport Bild ist eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern kein Selbstläufer, die Verantwortlichen planen jedoch in "den kommenden Wochen" erste Gespräche. Müller könne sich auch einen Abschied aus München vorstellen, sofern die Voraussetzungen stimmen. Er schließe sowohl einen Wechsel innerhalb der Bundesliga als auch zu einem internationalen Spitzenteam nicht aus, hieß es.

Aktuell ist Müller unter Trainer Thomas Tuchel nicht mehr gesetzt, er kommt auf bislang 329 Einsatzminuten in der Bundesliga. Dabei gelangen ihm ein Tor und vier Vorlagen. "Dass es mich ärgert, wenn ich nicht auf dem Platz stehe, ist auch klar", so der 34-Jährige: "Wir haben aktuell bei uns in der Offensive fast ein Überangebot an Qualitätsspielern. Da muss jeder manchmal schlucken."

