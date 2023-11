Der Rekordmeister eröffnet den Spieltag

Rekordmeister Bayern München eröffnet nach der Länderspielpause den zwölften Spieltag der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Köln. Für die zahlreichen Nationalspieler gilt es unter Flutlicht, schnellstmöglich wieder in den Alltags-Modus zu schalten. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Die deutschen Handballerinnen wollen sich im Länderspiel gegen Gastgeber Schweden den nötigen Feinschliff vor der Ende November beginnenden WM holen. Beim Turnier geht es auch um die Qualifikation für Olympia in Paris. Der erste von zwei Tests steigt um 19.10 Uhr in Ystad.

In Abu Dhabi startet für die Formel-1-Piloten der letzte Akt einer anstrengenden wie einseitigen Saison. Der 19. Sieg im 22. Rennen für Weltmeister Max Verstappen scheint Formsache zu sein, der Niederländer fährt in diesem Jahr einfach in einer anderen Liga. Dennoch könnte es Überraschungen geben, das Rennen am Sonntag startet bei Einbruch der Dunkelheit und wird unter Flutlicht beendet. Bevor es zum letzten Mal in dieser Saison ernst wird, steht am Freitag ab 10.30 Uhr das erste Freie Training an.

