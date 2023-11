Amos Pieper wird in den kommenden Wochen ausfallen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss in den kommenden Wochen ohne Amos Pieper auskommen. Der Innenverteidiger verletzte sich am Mittwoch im Training schwer, Pieper erlitt einen Bruch des rechten Knöchels. Dies teilte Werder nach weiterführenden Untersuchungen am Mittwochnachmittag mit. Der 25 Jahre alte Pieper muss sich einer Operation unterziehen und wird den Grün-Weißen bis auf Weiteres fehlen.

"Das ist total bitter für Amos. Er wird zeitnah operiert und wir hoffen, dass er schnellstmöglich den Rehaprozess beginnen kann", sagte Werder-Trainer Ole Werner: "Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich wieder in den Kreis der Mannschaft zurückkehren kann. Wir werden aber erst im nächsten Jahr wieder mit ihm planen können."

