Das letzte Duell in Leverkusen gewann der BVB

Ungewohnte Rolle für Borussia Dortmund: Zum Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen am Sonntagnachmittag (17.30 Uhr/DAZN) reist der BVB aus Sicht des Sportwettenanbieters bwin als Außenseiter an. Für einen Sieg der Dortmunder bietet bwin das 4,6-fache des Einsatzes an. Die Quote für einen Erfolg des Tabellenführers Leverkusen liegt mit 1,66 deutlich darunter.

Noch klarer ist laut bwin die Rollenverteilung beim Duell zweier Champions-League-Vertreter. Beim Spiel zwischen Rekordmeister Bayern München und dem Vorletzten Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) hält der Sportwettenanbieter einen Sieg der Gäste aus Köpenick (Quote 18,00) für äußerst unwahrscheinlich. Dementsprechend gering fällt die Quote eines Bayern-Siegs aus. Für zehn Euro Einsatz gibt es bei einem Erfolg der Münchner 11,50 Euro zurück.

