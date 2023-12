Dortmund muss eine Reaktion zeigen

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Ein wieder mal schwacher Auftritt und das Aus im DFB-Pokal lassen in Dortmund den Druck steigen - und die Mannschaft von Trainer Edin Terzic muss schon wieder eine Reaktion zeigen. Die Gelegenheit dazu bekommt der BVB am Samstagabend im Topspiel ab 18.30 Uhr bei RB Leipzig. Schon um 15.30 Uhr spielt unter anderem der deutsche Meister, Bayern München tritt bei Eintracht Frankfurt an.

Für die deutschen Skispringer steht das erste Heimspiel des noch jungen Winters an. In Klingenthal wollen der bislang so überzeugende Andreas Wellinger und seine Teamkollegen endlich auch den Überflieger ärgern: Der Österreicher Stefan Kraft hat bislang alle vier Wettkämpfe der Saison gewonnen. Los geht es auf der Großschanze um 16.00 Uhr.

In Hochfilzen stehen die Biathlon-Verfolgungsrennen auf dem Programm. Nach den enttäuschenden Sprints wollen die DSV-Athleten wieder an das hohe Niveau von Östersund anknüpfen. Benedikt Doll und Johannes Kühn liegen in Lauerstellung und wollen das Podest angreifen. Vanessa Voigt will ihren guten Saisonstart mit einem weiteren Top-Ergebnis unterstreichen. Die Männer legen um 12.15 Uhr los, die Frauen starten um 14.45 Uhr.

© 2023 SID