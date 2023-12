Darf Bayer Leverkusen auch gegen Eintracht Frankfurt jubeln?

Tabellenführer Bayer Leverkusen geht am Sonntag (17.30 Uhr) als klarer Favorit ins Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Der Sportwettenanbieter bwin notiert eine Siegquote von 1,37 für die Werkself, nach dem furiosen 5:1 über Bayern München am vergangenen Wochenende winkt den Hessen eine Siegquote von 7,50, sollte der Eintracht der nächste Überraschungssieg gegen ein Top-Team gelingen.

Auch der FC Bayern ist ebenfalls am Sonntag (19.30/beide DAZN) klarer Sieganwärter im Südgipfel gegen den VfB Stuttgart. Behalten die Münchner die drei Punkte in der Allianz Arena, liegt die Siegquote bei 1,41. Für einen etwas überraschenden Auswärtssieg, mit welchem der VfB in der Tabelle an den Bayern vorbei auf Platz zwei springen würde, gibt es das 6,50-Fache des Einsatzes zurück.

Bereits am Samstag ist Vizemeister Borussia Dortmund (Quote 1,93) beim FC Augsburg gefordert. Bei einem Heimsieg des FCA gibt es bei 10 Euro Einsatz 34 Euro zurück.

