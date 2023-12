Mit Bayer über Weihnachten Tabellenführer: Xabi Alonso

Foto: AFP/SID/SASCHA SCHUERMANN

Trainer Xabi Alonso von "Weihnachtsmeister" Bayer Leverkusen hat vor dem Jahresabschluss die Einheit zwischen Team, Verein und Fans hervorgehoben. "Alle drei Teile gehören zusammen. Diese Vorfreude der Fans zu spüren, das ist fast das Wichtigste im Fußball", sagte der 42-Jährige Spanier vor der Partie gegen den VfL Bochum am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky).

Die BayArena wird wie so oft in dieser Saison mit 30.210 Zuschauern ausverkauft sein, die Fangruppierung "Nordkurve12" hatte am Dienstag zu einem großen Busempfang auf der Bismarckstraße aufgerufen. "Viele Freunde von mir aus Spanien und San Sebastian genießen die Stimmung in der BayArena", sagte Alonso. "Wir wollen den Fans die Gründe geben, damit die Stimmung so bleibt."

Bestand haben soll auch Bayers Unbesiegbar-Serie. Mit einem weiteren Pflichtspiel ohne Niederlage - dem 25. in dieser Saison - würde die Werkself den alleinigen Startrekord aufstellen. Der Hamburger SV schaffte es in der Saison 1982/83 wettbewerbsübergreifend 24 Partien in Serie nicht zu verlieren.

"Mit diesem Lauf erreichen wir viele Rekorde, aber ich will nicht so viel darüber nachdenken", sagte Alonso. Rekorde wie dieser seien "nicht unser Ziel. Wir wollen das Spiel gewinnen, um in einer besseren Situation in die Rückrunde zu gehen."

Gegen den VfL kassierte Bayer am 27. Mai die letzte Pflichtspielniederlage - am letzten Spieltag der Vorsaison gab es ein 0:3. "Was passiert ist in der letzten Saison, das ist weg", sagte Alonso - den Gegner dürfe man trotzdem nicht unterschätzen. "Wir respektieren Bochum. Sie haben einen sehr guten Trainer, eine Mannschaft mit Herz."

© 2023 SID