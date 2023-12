Bayer Leverkusen will Superserie fortsetzen

Bayer Leverkusen grüßt auch nach den Feiertagen von der Spitze, so viel ist klar, doch vor dem Beginn der Winterpause in der Fußball-Bundesliga soll auch die Superserie halten. Die Werkself ist seit 24 Pflichtspielen ungeschlagen, im Heimspiel gegen Bochum geht es ab 20.30 Uhr um Nummer 25. Der VfL hatte Bayer am 27. Mai beim Saisonfinale 2022/23 die bislang letzte Niederlage beigebracht. Verfolger Bayern München tritt beim VfL Wolfsburg an, der VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg.

Zum Start in die Rückrunde der Champions-League-Gruppenphase treten die Fußballerinnen vom deutschen Meister Bayern München bei Ajax Amsterdam an. Nach drei Spieltagen in der Staffel C steht der Bundesligist ungeschlagen oben, drei Punkte wären wertvoll vor dem Gang in die Winterpause. Zuletzt waren die Bayern in zwei Pflichtspielen ohne Sieg geblieben, unter anderem gab es ein 1:1 gegen Ajax. Los geht es um 18.45 Uhr.

Nach sechs Pflichtspielsiegen in Folge kann der THW Kiel wenige Tage vor Weihnachten in der Handball-Bundesliga nachlegen. Der Rekordmeister spielt ab 20.30 Uhr gegen die TSV Hannover-Burgdorf und will nach dem schwierigen Saisonstart mit einem weiteren Erfolg oben dranbleiben.

