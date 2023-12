Siewert bleibt wohl Cheftrainer bei Mainz 05

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 setzt auch im neuen Jahr auf der Trainerbank erwartungsgemäß weiter auf Jan Siewert. Wie die Bild-Zeitung berichtet, werde der 41-Jährige von der Interims- zur Dauerlösung befördert. Das sei das Ergebnis der Gespräche der Bosse Christian Heidel und Martin Schmidt.

Schmidt hatte nach dem 1:1 zum Jahresabschluss bei Borussia Dortmund schon eine klare Tendenz zugunsten des vorherigen U23-Trainers durchklingen lassen. "Ich glaube, dass er es ganz gut macht. Er ist sicherlich in der Pole-Position, wenn wir darüber nachdenken, wer in der Rückrunde Trainer ist", sagte er bereits am Dienstag.

Siewert hatte Anfang November die Nachfolge des zurückgetretenen Bo Svensson angetreten und den Abstiegskandidaten vor allem defensiv etwas stabilisiert. In sieben Partien unter seiner Regie gab es zwar nur einen Sieg, aber zugleich bei insgesamt sieben Punkten auch nur zwei Niederlagen.

