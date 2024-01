Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat auf seiner Suche nach einem neuen Verteidiger offenbar Eric Dier von Tottenham Hotspur ins Visier genommen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, sollen sich die Münchner bereits in Gesprächen mit dem 29 Jahre alten Engländer befinden. Eine finale Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen.

Könnte den dünnen Bayern-Kader verstärken: Eric Dier

Diers Vertrag bei den Spurs läuft im kommenden Sommer aus. Unter Teammanager Ange Postecoglou ist der 49-malige Nationalspieler nicht mehr erste Wahl und kommt in dieser Saison lediglich auf vier Einsätze in allen Wettbewerben.

In München würde Dier den gerade in der Defensive dünn besetzten Kader verstärken. Trainer Thomas Tuchel stehen in Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt derzeit nur zwei etatmäßige Innenverteidiger zur Verfügung, Min-Jae Kim nimmt mit der südkoreanischen Nationalmannschaft an der Asienmeisterschaft teil und könnte den Bayern im "schlimmsten" Fall bis Mitte Februar fehlen.

