Der deutsche Rekordmeister FC Bayern hat bei seiner Suche nach einem weiteren Spieler für die Abwehr offenbar auch ein Auge auf Nordi Mukiele von Paris St. Germain geworfen. Nach Informationen der französischen Sportzeitung L'Equipe haben die Münchner Interesse an einem Leihgeschäft mit Kaufoption für den 26 Jahre alten Franzosen, der von 2018 bis 2022 für RB Leipzig 100 Spiele in der Bundesliga bestritt. Mukiele war für eine Ablösesumme von 12 Millionen Euro nach Paris gewechselt.

Mukiele würde in das Anforderungsprofil der Münchner passen. Er kann als Rechtsverteidiger sowie in der Innenverteidigung eingesetzt werden. In dieser Saison kam er bislang nur auf neun Spiele in der Liga und zwei in der Champions League.

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund wollte sich am Samstag nach dem 1:1 im Testspiel beim FC Basel auf die Frage nach einem möglichen Transfer von Eric Dier von Tottenham Hotspur "nicht an Spekulationen beteiligen", ergänzte aber vielsagend: "Dass wir mit einigen Spielern im Austausch sind und einige Gespräche führen aktuell, das ist Fakt."

