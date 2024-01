Will mit Frankfurt in die Champions League: Robin Koch

Nach seiner Vertragsunterschrift peilt der achtmalige Fußball-Nationalspieler Robin Koch mit Eintracht Frankfurt die Rückkehr in die Königsklasse an. "Natürlich ist das Ziel von mir und der Mannschaft, langfristig auch in die Champions-League-Plätze zu kommen", sagte der 27-Jährige, der den Hessen nach Ende der Leihe im Sommer erhalten bleibt und einen Kontrakt bis 2027 unterschrieb.

Der Bundesliga-Sechste habe vor dem Hinrundenabschluss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig "eine gute Ausgangsposition. Wir wollen in der Rückrunde noch mehr erreichen", sagte Koch: "Wenn alles gut läuft, können wir oben schon noch einmal angreifen." In der Vorsaison hatte die SGE erstmals in der Königsklasse gespielt und das Achtelfinale erreicht.

Dass die Leistungsträger Omar Marmoush, Fares Chaibi und Ellyes Skhiri aufgrund des Afrika-Cups zunächst fehlen werden, soll die Ziele nicht gefährden. Die Eintracht habe durch die Verpflichtungen von Donny van de Beek (Manchester United) und Sasa Kalajdzic (Wolverhampton Wanderers) Spieler mit "enormer Qualität" erhalten, sagte Koch: "Beide Jungs haben sich bislang sehr gut eingelebt und fühlen sich schon sehr wohl."

