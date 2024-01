Glaubt an seine Mannschaft: FCA-Trainer Jess Thorup

Fußball-Bundesligist FC Augsburg geht angriffslustig in das Duell mit Tabellenführer Bayer Leverkusen. "Wir sehen unsere Chancen, die erste Mannschaft zu sein, die Bayer schlägt", sagte Trainer Jess Thorup vor dem Hinrundenabschluss am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Es ist alles möglich. Lasst uns schauen, was passiert."

Für seine Mannschaft sei das Spiel eine willkommene Herausforderung, betonte der Däne: "Es ist eine Möglichkeit für uns, zu zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Gegen Leverkusen wolle der FCA "nicht 90 Minuten nur verteidigen, wir werden auch versuchen, anzugreifen", sagte Thorup: "Wir müssen aber auch respektieren, dass wir gegen einen sehr guten Gegner spielen."

Xabi Alonso mache bei Bayer "tolle Arbeit", schwärmte der 53-Jährige, der Leverkusen als "eine der spielerisch besten Mannschaften" sieht. Besonders auf Florian Wirtz müsse sein Team aufpassen. "Er ist fast an jeder Situation beteiligt", warnte Thorup: "Ein toller Spieler, wir müssen aufmerksam sein."

