Xabi Alonso und Bayer Leverkusen spielen in Augsburg

Foto: FIRO/FIRO/SID

Bayer Leverkusen will seine herausragende Hinrunde in der Fußball-Bundesliga mit einem weiteren Sieg krönen. Das noch ungeschlagene Team von Trainer Xabi Alonso spielt am 17. Spieltag ab 15.30 Uhr beim FC Augsburg. Zeitgleich richten sich beim 1. FC Köln die Augen auf den neuen Trainer Timo Schultz, der mit seiner abstiegsbedrohten Mannschaft gegen den starken Aufsteiger 1. FC Heidenheim antritt. Ab 18.30 Uhr geht es für Borussia Dortmund zur Sache. Rückkehrer Jadon Sancho und der neue Linksverteidiger Ian Maatsen werden beim Duell bei Darmstadt 98 im Kader stehen.

Für die deutschen Biathleten um Benedikt Doll steht beim Heim-Weltcup in Ruhpolding der Sprint über 10 km auf dem Programm. In Oberhof hatte Doll im Sprint triumphiert - am Donnerstag in der Staffel leistete er sich Fehler im Stehendschießen. Am Ende genügte es zu Rang zwei, der Sprint am Samstag beginnt um 14.30 Uhr.

Für die Skirennläufer steht in Wengen die zweite Abfahrt an: Das klassische Lauberhorn-Rennen beginnt um 12.30 Uhr. Am Donnerstag war auf einer verkürzten Strecke der Schweizer Lokalmatador Marco Odermatt in der Abfahrt zum Sieg gerast. Ein Slalom am Sonntag beschließt das Rennwochenende.

© 2024 SID