Der FC Bayern München steht nach der Verpflichtung von Defensivspezialist Eric Dier offenbar vor dem nächsten Transfer für seine dünn besetzte Abwehr. Medienberichten zufolge gibt es seit Tagen eine mündliche Einigung mit Nordi Mukiele von Paris St. Germain. Der deutsche Fußball-Rekordmeister, heißt es, sei zuversichtlich, sich mit PSG zeitnah über ein Leihgeschäft für den früheren Leipziger verständigen zu können.

Mukiele und Jamal Musiala sind wohl bald Teamkollegen

Freund: "...das ist total an den Haaren herbeigezogen"

Sportchef Christoph Freund ist wegen der Personalie am Sonntag nicht mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Portugal gereist. Gegenüber der Bild-Zeitung bezeichnete er Mukiele als "vom Spielertyp her sicher nicht uninteressant". Der 26-Jährige ist auf der Position des Rechtsverteidigers zu Hause, wo die Bayern wegen der Abstellung von Noussair Mazraoui für den Afrika-Cup Bedarf haben.

Spekulationen, wonach mit Paris ein Tauschgeschäft mit Nationalspieler Joshua Kimmich (Vertrag bis 2025) diskutiert werde, wies Freund zurück. "Darüber kann ich nur schmunzeln. Das ist total an den Haaren herbeigezogen. Joshua Kimmich ist für uns ein ganz wichtiger Spieler, einer unserer Führungsspieler", betonte er.

Kimmich selbst hatte nach dem Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Freitag (3:0) betont, ein Wintertransfer sei für ihn "kein Thema". Bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung warte er auf ein Zeichen des Vereins. Das gab Freund jetzt. "Wir werden uns zusammensetzen und über seine Zukunft sprechen. Wir wissen, was wir an Jo Kimmich haben", sagte der Österreicher.

