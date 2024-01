Aufreger im Nachholspiel der Fußball-Bundesliga: Trainer Nenad Bjelica vom 1. FC Union Berlin hat sich im Duell bei Rekordmeister FC Bayern München am Mittwochabend eine Tätlichkeit geleistet. Der 52-jährige Kroate griff Nationalspieler Leroy Sane zweimal ins Gesicht und schob den FC Bayern-Angreifer unsanft weg, als der deutsche Nationalspieler den Ball von Bjelica holen wollte. Das Spiel gegen die "Eisernen" endete 1:0 für die Gastgeber, die als Tabellenzweiter nunmehr vier Punkte Rückstand auf Liga-Leader Leverkusen haben und am Samstag in Augsburg gastieren.

Union-Trainer Bjelica ging auf Leroy Sane los

Foto: Imago/Sven Simon

Schiedsrichter Frank Willenborg zeigte dem Union-Coach in der 74. Spielminute beim Stand von 0:1 aus Sicht der Berliner direkt die Rote Karte, Bjelica musste den Rest der Partie von der Tribüne aus verfolgen.

Dem 52-jährigen Kroaten droht nun eine Sperre. Derart erzürnt hatte den Trainer eine Szene kurz zuvor: Bei einem der wenigen Konter hätte Union einen Elfmeter bekommen können, als Bayerns Konrad Laimer Kevin Behrens im Strafraum zu Fall brachte.

