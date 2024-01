Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat im engen Titelrennen mit Bayern München einen seltenen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen Borussia Mönchengladbach kam das Team von Trainer Xabi Alonso trotz großer Überlegenheit nicht über ein 0:0 hinaus. Der Vorsprung auf den Rekordmeister, der am Nachmittag mit dem 3:2 beim FC Augsburg vorgelegt hatte, schrumpfte zwei Wochen vor dem direkten Duell auf zwei Punkte.

Die Werkself ließ zahlreiche gute Gelegenheiten liegen, blieb aber dennoch auch im 28. Pflichtspiel der Saison ungeschlagen. Gladbach steht mit 21 Punkten nach 19 Spielen auf dem zwölften Tabellenplatz.

Bei Bayer gab Ersatztorhüter Matej Kovar überraschend sein Bundesliga-Debüt. Der Tscheche, der bislang lediglich im DFB-Pokal und der Europa League zum Einsatz kam, verdrängte erstmals auch in der Liga Kapitän Lukas Hradecky. Alonso sprach von einer "gesunden Konkurrenz" - und Spielpraxis mit Blick auf das Pokal-Viertelfinale am 6. Februar gegen den VfB Stuttgart.

Im Vergleich zum Last-Minute-Sieg bei RB Leipzig (3:2) ersetzte zudem Nadiem Amiri den verletzten Exequiel Palacios, für den gelbgesperrten Jonathan Tah rückte Robert Andrich in die Dreierkette, er übernahm auch erstmals die Kapitänsbinde. Bei den Gästen konnte Trainer Gerardo Seoane erstmals seit Anfang Dezember wieder auf Florian Neuhaus von Beginn an setzen. Alassane Plea wurde nicht rechtzeitig fit, die unter der Woche ebenfalls angeschlagenen Rocco Reitz und Christoph Kramer saßen zumindest auf der Bank.

Die Leverkusener Überlegenheit war zu Beginn der Partie vor 30.210 Zuschauern erdrückend. Nach knapp 15 Minuten hatte der Favorit über 85 Prozent Ballbesitz und 228 Pässe gespielt - die Gäste im Vergleich nur 35. Amiri (5.), Jonas Hofmann (18.) und Florian Wirtz (19.) verpassten die frühe Führung nur knapp.

Kovar, der vor der Saison von Manchester United gekommen war, musste erstmals in der 22. Minute nach einem Abschluss von Luca Netz zupacken. Im direkten Gegenzug scheiterte erneut Wirtz nach einer traumhaften Kombination am glänzend aufgelegten Fohlen-Rückhalt Moritz Nicolas.

Angetrieben von Ex-Bayer-Coach Seoane kam die Borussia etwas besser ins Spiel - und setzte immer wieder Entlastungsangriffe. Beim Distanzschuss von Manu Kone (32.) zeigte Kovar erste Schwierigkeiten, ansonsten erlebte der 23-Jährige einen ruhigen Abend.

Erst zum dritten Mal in dieser Saison ging Bayer mit einem 0:0 in die Pause - und vergab auch nach der Pause beste Gelegenheiten. Jeremie Frimpong traf zweimal den Ball nicht richtig (57./59.), Neuhaus stoppte den enteilten Flügelspieler zudem mit einer starken Grätsche (60.).

