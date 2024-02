Das nächste Spiel - und der nächste Verletzte: Der FC Bayern München beklagt auch in der Woche vor dem Top-Duell bei Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen einen neuen Ausfall. Linksverteidiger Alphonso Davies erlitt beim Sieg gegen Borussia Mönchengladbach (3:1) am Samstag eine Innenbandzerrung am linken Knie und muss vorerst pausieren. Das teilten die Bayern nach Untersuchungen am Abend mit. Der Kanadier hatte sich in der Schlussphase das Knie verdreht und musste ausgewechselt werden.

Alphonso Davies (r.) muss pausieren

Foto: Imago/Oryk Haist/Imago/Oryk Haist/SID/IMAGO/Oryk HAIST

Erst am vergangenen Wochenende hatte Kingsley Coman einen Innenbandriss im Knie erlitten, er fehlt wochenlang.

Vor den wichtigen Spielen bei Bundesliga-Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 10. Februar, 18:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) und im Achtelfinale der Champions League bei Lazio Rom (14. Februar) verbreitete Bayern-Trainer Thomas Tuchel immerhin leise Hoffnung auf Einsätze der zuletzt angeschlagenen Dayot Upamecano und Joshua Kimmich. Darüber soll "Mitte der Woche" entschieden werden.

Innenbandzerrung – Davies muss Pause einlegen 🤕



Alphonso #Davies hat sich am Samstag im Bundesligaspiel gegen Borussia Möchengladbach (3:1) eine Innenbandzerrung im linken Knie zugezogen 👉 https://t.co/vsHLXhwLCF



Gute Besserung, Phonzy! 🍀#FCBayern #MiaSanMia — FC Bayern München (@FCBayern) February 3, 2024

© 2024 SID