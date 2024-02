Kapitän Christopher Trimmel vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin ist nach seiner Roten Karte in der Partie bei RB Leipzig (0:2) für zwei Spiele gesperrt worden. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Union hat dem Urteil gegen den 36-jährigen, Ex-Rapidler zugestimmt.

Union Berlin muss auf Kapitän Christopher Trimmel (am Ball) verzichten

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Trimmel hatte am Sonntag in der 73. Minute Nationalspieler David Raum mit einer Grätsche am Knöchel getroffen und war von Schiedsrichter Marco Fritz des Feldes verwiesen worden. Der Rechtsverteidiger verpasst damit die wichtigen Partien bei Mainz 05 am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) und gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

© 2024 SID