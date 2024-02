Leipzig droht der Ausfall von Lukas Klostermann (l.)

Fußball-Bundesligist RB Leipzig bangt vor dem Top-Spiel bei Bayern München am kommenden Wochenende (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) um Nationalspieler Lukas Klostermann. Der Abwehrspieler war im Ligaspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) in der 23. Minute ausgewechselt worden.

"Wir gehen erstmal von einer Muskelverletzung aus. Ich will nichts ausschließen, aber wenn es bei Klosti zieht, dann könnte es für das Bayern-Spiel eng werden", sagte Trainer Marco Rose: "Vielleicht war es das eine Spiel zu viel. Wir haben heute noch darüber diskutiert, wo wir entlasten können. Klosti war ein Kandidat. Wir haben aber nach einem Gespräch mit ihm entschieden, dass er sich gut fühlt. Wir müssen schauen."

