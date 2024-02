In der Startelf: Eric Maxim Choupo-Moting

Foto: AFP/SID/MICHAELA REHLE

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel setzt im Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Bochum überraschend auf Eric-Maxim Choupo-Moting. Der Routinier rückt im Vergleich zur 0:1-Niederlage in der Champions League bei Lazio Rom unter der Woche für den zuletzt glücklosen deutschen Nationalspieler Leroy Sane in die erste Elf des angeschlagenen Rekordmeisters.

Auch in der Innenverteidigung tauscht Tuchel einmal. Für Dayot Upamecano, der in Rom vom Platz geflogen war, beginnt in der Viererkette Matthijs de Ligt. - Die Münchner Aufstellung: Neuer - Mazraoui, de Ligt, Kim, Guerreiro - Kimmich, Goretzka - Müller, Choupo-Moting, Musiala - 9 Kane. - Trainer: Tuchel

