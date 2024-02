Er bescherte Deutschland 1990 in Italien im Finale gegen Argentinien mit seinem "Goldtor" per souverän verwandelten Elfmeter zum 1:0-Endstan den dritten Weltmeister-Titel: Andreas Brehme. Der in Hamburg geborene 63-jährige verstarb laut BILD in der Nacht von Montag auf Dienstag in München offenbar an einem Herzstillstand.

86 Länderspiele für Deutschland

Der ehemalige Profi des FC Bayern München und 1. FC Kaiserslautern war noch in die Notaufnahme der Klinik an der Ziemssenstraße nahe seiner Wohnung eingeliefert worden, doch jede Hilfe kam für ihn zu spät.

Der beidfüßige Außenverteidiger spielte in seiner aktiven Zeit für den 1. FC Saarbrücken, 1. FC Kaiserslautern (wo er später auch Trainer war), den FC Bayern, Inter Mailand und Real Saragossa. Er bestritt 86 Länderspiele (8 Tore).

Anfang dieses Jahres hatte ihn der Tod seines Freundes und Mentors Franz Beckenbauer, Weltmeister-Trainer von 1990, tief getroffen. Andy Brehme hinterlässt Lebensgefährtin Susanne Schaefer und zwei erwachsene Söhne aus seiner Ehe mit Pilar.