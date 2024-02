Die DFB Frauen kämpfen um ihr Olympiaticket

Foto: IMAGO / Lobeca/IMAGO / Lobeca/SID/IMAGO/Ines Hähnel

Die deutschen Fußballerinnen kämpfen im Halbfinale der Nations League um ihr Olympiaticket. Mit einem Sieg gegen Frankreich in Lyon ab 21 Uhr wird der Traum von Paris wahr - und selbst im Fall einer Niederlage gegen die als Olympia-Gastgeber automatisch qualifizierten Französinnen besteht noch eine Chance: Am kommenden Mittwoch gegen den Verlierer des zweiten Halbfinals zwischen Weltmeister Spanien und den Niederlanden.

In der Tabelle den Bayern enteilt, in der gesamten Saison immer noch ungeschlagen, Titelchancen in allen drei Wettbewerben - für Bayer Leverkusen könnte es sportlich kaum besser laufen. Doch Trainer Xabi Alonso ist umworben, vom FC Liverpool und - nach der feststehenden Trennung von Thomas Tuchel - mittlerweile wohl auch gleichermaßen vom FC Bayern. Gegen den Tabellenvorletzten FSV Mainz 05, am vergangenen Samstag beim Debüt des neuen Trainers Bo Henriksen gleich siegreich, stehen Alonso und sein Team ab 20.30 Uhr unter besonderer Beobachtung. Kann Bayer dem wachsenden Druck und den zunehmenden Störfeuern weiter standhalten?

Die deutschen Männer duellieren sich ab 9 Uhr in ihrem WM-Viertelfinale mit Taiwan. Ein "50:50-Match auf Augenhöhe" erwartet Europameister Dang Qiu. Im Erfolgsfall hat das DTTB-Team bereits Bronze sicher. Nach dem gebuchten Olympia-Ticket will Deutschland aber das dritte WM-Finale in Serie erreichen.

Bei der Heim-WM in Winterberg wollen die deutschen Skeletonis um Olympiasieger Christopher Grotheer für erste Medaillen sorgen. Nachdem am Donnerstag die ersten beiden Läufe für Männer und Frauen auf dem Programm standen, fällt am Freitag in weiteren zwei Durchgängen die Entscheidung. Der finale vierte Lauf der Frauen beginnt um 13.45 Uhr, vier Stunden später geht es bei den Männern um alles.

© 2024 SID