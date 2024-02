Will zurück in die Erfolgsspur: Dino Toppmöller

Foto: AFP/SID/SASCHA SCHUERMANN

Trainer Dino Toppmöller will den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt mit mehr Leichtigkeit zurück in die Erfolgsspur führen. "Das Motto ist: mehr Herz, weniger Kopf", sagte Toppmöller vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (15.30/DAZN).

Nach dem Aus in der Conference League gegen den belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise sollen die Hessen mit "Spaß, Begeisterung und Freude" ins Spiel gegen Wolfsburg gehen. "Wir wollen das Herz auf dem Platz lassen und einen Tick weniger nachdenken", sagte Toppmöller.

Bei Saint-Gilloise habe man "die Lust aufs Gewinnen gesehen", stellte der Coach der Frankfurter fest: "Bei uns war es die Angst vorm Verlieren." Gegen Wolfsburg wolle man nun "eine gute Reaktion zeigen". Sebastian Rode fällt mit Knieproblemen aus.

