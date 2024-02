Alphonso Davies vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München, derzeit Tabellenzweiter in der Bundesliga mit acht Punkten Rückstand auf den noch unbesiegten Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen, hat mit Real Madrid offenbar Einigkeit über einen Vertrag erzielt. Wie das Portal The Athletic berichtet, sei nur noch zu klären, ob der kanadische Nationalspieler schon in diesem Sommer oder dann ablösefrei im Sommer 2025 zum spanischen Rekordmeister wechselt.

Steht angeblich vor einem Wechsel zu Real Madrid: Alphonso Davies

Foto: AFP/SID/Ronny HARTMANN

Zwischen Real und Davies sowie dessen Management soll es in den vergangenen Wochen mehrere Treffen gegeben haben. Auch Gespräche mit dem FC Bayern haben in der vergangenen Woche stattgefunden. Der Linksverteidiger wird allem Anschein nach auch von Klubs aus England sowie dem FC Barcelona umworben, tendiert aber offenkundig zu einem Wechsel zu Real.

Bei einem Wechsel von Davies können die Münchner nur noch in diesem Sommer eine Ablöse verlangen. Im Raum steht eine Summe von 40 bis 50 Millionen Euro.

