Angeschlagen: Leroy Sane

Foto: AFP/SID/MICHAELA STACHE

Bayern München muss am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) im Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Freiburg offenbar auf Leroy Sane verzichten. Der angeschlagene Nationalspieler fällt laut Sport Bild aus. Es gebe allerdings Hoffnung für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag gegen Lazio Rom, hieß es. Eine Alternative für Sane wäre Mathys Tel.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte bereits am Donnerstag den Einsatz seines Offensivspielers in Frage gestellt. "Er ist jemand, der Schmerzen wahnsinnig gut tolerieren kann. Er spürt etwas in den letzten Wochen. Vielleicht hat er ein bisschen zu viel auf die Zähne gebissen. Ich spüre, dass er nicht komplett frei ist. Er hat viele Wehwehchen und zahlt ein bisschen für die Überbelastung Tribut", sagte Tuchel. Man müsse "von Tag zu Tag schauen".

Dafür kehrt Alphonso Davies nach überstandener Knieverletzung in Freiburg in den Kader zurück. Neben dem gelbgesperrten Matthijs de Ligt fehlen weiterhin Serge Gnabry, Kingsley Coman, Sacha Boey und Noussair Mazraoui.

© 2024 SID