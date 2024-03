FCA-Trainer Thorup hofft auf einen Demirovic-Verbleib

Stürmer Ermedin Demirovic ist beim FC Augsburg der Mann der Stunde, der in Hamburg geborene bosnische Stürmer liegt mit 14 Treffern auf Platz vier der Bundesliga-Torjägerliste. Das weckt Begehrlichkeiten - das ist auch dem FCA bewusst.

"Er hat 15 Tore in seinen ersten 91 Spielen gemacht", sagte Trainer Jess Thorup am Donnerstag über den früheren Freiburger, "und jetzt hat er 14 in 24 Spielen. Das sagt doch etwas über seine Entwicklung."

Er hoffe, ergänzte der Däne, "er macht so weiter. Wo das dann hingeht, weiß niemand. Im Moment ist er beim FC Augsburg und macht das super. Wenn es nach mir geht, kann er noch viele Jahre hier bleiben."

Demirovic (25), der einen Vertrag bis 2026 besitzt, sei viel mehr als nur ein starker Angreifer. "Er ist nicht nur Kapitän", sagte Thorup, "sondern geht immer voran und gibt die Richtung vor. Er versucht, allen zu helfen - in der Kabine und auf dem Platz."

Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wehrte sich Thorup dagegen, neue Ziele auszurufen. "Für mich geht es immer um den Fokus auf das nächste Spiel", sagte er und betonte: "Wir gucken auf Heidenheim, nicht auf die Tabelle oder darauf, was möglich ist. Das ist ganz wichtig." Augsburg hat nach 24 Spielen 29 Punkte und ist Zehnter.

