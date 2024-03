Am Main peilt der TSG-Coach den dritten Sieg in Serie an

Im Kampf ums internationale Geschäft will Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim im Spiel bei Eintracht Frankfurt einen Big Point landen. "Wir stehen unter dem Europacup-Strich und sind definitiv Herausforderer für dieses Spiel", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Duell der direkten Tabellennachbarn am Sonntagnachmittag (17.30 Uhr/DAZN).

Dank zwei Siegen am Stück sind die Kraichgauer wieder zurück in der Spur, mit einem Erfolg am Main würde die TSG bis auf einen Punkt an die sechstplatzierte Eintracht heranrücken. "Wir wissen, was vor drei Wochen war und was wir uns in den letzten Wochen erarbeitet haben", betonte Matarazzo mit Blick auf die überwundene Ergebniskrise der TSG: "Wir sind ruhig geblieben und zusammen geblieben als Mannschaft. Jetzt können wir Eintracht Frankfurt am Wochenende weh tun."

Personell kann der Coach dabei wohl wieder auf Andrej Kramaric setzen. Der zuletzt angeschlagene Rekordtorschütze des Klubs war beim Heimsieg gegen Werder Bremen (2:1) nicht zum Einsatz gekommen, sei nun aber "wieder eine Option für die Startelf."

Für offensive Durchschlagskraft soll auch Maximilian Beier sorgen, der Mittelstürmer glänzte bei den vergangenen beiden Partien jeweils mit einem Doppelpack. Nicht nur deshalb habe sich der 21-Jährige, so Matarazzo, eine Nominierung für die DFB-Länderspiele Ende März verdient: "Man gönnt ihm alles, weil er so ein toller Junge ist." Beier sei demütig, fahre "immer noch mit dem Bus hin und her zum Training" und habe aktuell eine extrem gute Phase: "Ich würde mich freuen, wenn er einen Anruf von Julian Nagelsmann erhält."

