Toppmöller hofft auf Party zum Vereinsjubiläum

Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller sieht im Heimspiel gegen Tabellennachbar TSG Hoffenheim noch kein wegweisendes Duell im Kampf um Europa. "Für uns fühlt sich jedes Spiel wichtig an. Es fühlt sich nicht noch wichtiger an, nur weil sie einen Tabellenplatz hinter uns stehen", sagte der 43-Jährige: "Wir hängen das Spiel nicht höher als es ist. Egal wie das Spiel ausgeht, ist es noch keine Vorentscheidung in Sachen Tabellenplätze."

Sein Team wolle den Fans am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zum 125-Jährigen Vereinsjubiläum "ein Geburtstagsgeschenk machen mit drei Punkten", so der Trainer weiter: "Wir liegen in der Tabelle vor Hoffenheim und wollen diesen Vorsprung ausbauen." Der Tabellensechste wird zum Geburtstag in einem besonderen schwarzen Jubiläumstrikot mit goldenem Flock auflaufen, für Fans gibt es gemäß Gründungsjahr eine limitierte Auflage von 1899 Exemplaren.

Abseits des Rasens sind ebenfalls einige Sonderaktionen geplant. "Wir gehen von einer unglaublichen Atmosphäre aus. Die ist immer sehr gut, aber wird wegen des Geburtstags nochmal mehr besonders sein", mutmaßte Toppmöller. Wieder in die Startelf zurückkehren könnten dabei die zuletzt bereits zu Kurzeinsätzen gekommenen Ellyes Shkiri und Hugo Larsson. "Wir gehen davon aus", erklärte der Coach, "aber noch steht ein kleines Fragezeichen dahinter".

