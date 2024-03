Lewandowski traf in der Champions League gegen Neapel

Stürmerstar Robert Lewandowski bangt um seinen Torrekord in der Fußball-Bundesliga. "Die Bayern können einfach viele Tore schießen, für jeden Stürmer ist das ein Traum", sagte der Angreifer vom FC Barcelona bei Prime Video auf die Frage, ob er glaube, dass Harry Kane bei seinem Ex-Klub in München seine Bestmarke knacken kann.

Lewandowski hatte in der Saison 2020/21 41-mal getroffen und den "ewigen" Rekord von "Bomber" Gerd Müller um ein Tor überboten. Kane steht nach 25 von 34 Spieltagen bereits bei 30 Treffern.

"Ich schaue zu, wie Bayern spielt, klar, das kann ich nicht vergessen", sagte Lewandowski nach dem Viertelfinal-Einzug mit Barca in der Champions League. Er verfolge auch ganz allgemein, "was in der Bundesliga läuft und wie Leverkusen spielt - das ist wirklich schöner Fußball."

Der 35-Jährige erzielte gegen die SSC Neapel (3:1) sein 94. Tor in der Champions League. "Ich versuche alles zu machen, mit und ohne Ball, um der Mannschaft zu helfen", sagte er. Er hoffe, dass sich in der anstehenden Länderspielpause keiner seiner Kollegen verletze, "da muss man immer aufpassen. Dann können wir noch stärker werden."

