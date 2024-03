Der kroatische Fußball-Nationalspieler Josip Stanisic sieht seine Zukunft ab Sommer nicht zwingend beim FC Bayern München. Die Situation sei derzeit so, dass er nach der Saison zum Rekordmeister "zurück muss", sagte der Rechtsverteidiger, der in dieser Saison an Bayer 04 Leverkusen verliehen ist. Er meinte aber: Was nach der EM im Sommer passiere, "liegt noch in den Sternen".

Kehrt zunächst nach München zurück: Josip Stanisic

Stanisics Berater Dieter Hoeneß hatte zuletzt betont, dass der 23-Jährige dem Bundesliga-Tabellenführer nicht erhalten bleiben werde. "Es gibt keine Klausel und keine Kaufoption für Leverkusen, sodass er im Sommer wieder beim FC Bayern sein wird", sagte er der Bild.

Stanisic besitzt bei den Münchnern einen Vertrag bis 2026. Man wisse aber im Fußball nie, was passiere. "Es ist ein schnelllebiges Geschäft. Am einen Tag bin ich da, am anderen Tag wieder weg", sagte Stanisic vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Leverkusener in der Europa League gegen Qarabag Agdam am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL): "Wir werden sehen."

