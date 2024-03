Musste ausgewechselt werden: Aleksandar Pavlovic

Foto: AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

Sorgen um Aleksandar Pavlovic: Der von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals für die Fußball-Nationalmannschaft nominierte Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters Bayern München musste im Spiel bei Darmstadt 98 in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden. Der 19-Jährige war mit Oscar Vilhelmsson zusammengeprallt, wurde länger behandelt und verließ dann benommen den Platz. Für Pavlovic kam Konrad Laimer aufs Feld.

Pavlovic hatte von Nagelsmann unter anderem gegen seinen Münchner Teamkollegen Leon Goretzka den Vorzug bei der Nominierung am vergangenen Donnerstag erhalten. "Mein Plan war es, mich erst nach der EM in diesem Jahr zwischen Deutschland und Serbien zu entscheiden. Diese Entscheidung musste ich nun sofort treffen", hatte Pavlovic gegenüber der Bild-Zeitung erklärt. Ob er am Montag zum Treffpunkt der Nationalmannschaft nach Frankfurt/Main reisen kann, war zunächst offen.

Die DFB-Auswahl trifft am 23. März in Lyon auf Vize-Weltmeister Frankreich, drei Tage später geht es in Frankfurt gegen die Niederlande.

© 2024 SID