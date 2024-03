Emre Can ist angefressen

Kapitän Emre Can hat die teils schlechte Stimmung rund um den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund beklagt. "Es ist unfassbar manchmal in Dortmund. Es scheint von außen immer so negativ zu sein", sagte Can nach dem 3:1 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt.

Der BVB festigte durch den Erfolg den wichtigen Champions-League-Platz, liegt in der Rückrundentabelle auf Platz drei und steht in der Königsklasse im Viertelfinale. "Es ist gar nicht so negativ. Man denkt, dass wir die letzten zehn Spiele verloren haben. Aber das stimmt nicht", sagte Can, der mit Blick auf den Saisonendspurt versprach: "Wir werden jetzt weiter arbeiten."

