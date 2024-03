Hugo Larsson abolvierte bisher vier Länderspiele

Foto: AFP/SID/SASCHA SCHUERMANN

Hugo Larsson vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt muss von der schwedischen Nationalmannschaft abreisen. Der Grund sind leichte Oberschenkelprobleme, teilten die Frankfurter am Dienstag mit. Nach seiner Ankunft werde der 19-Jährige "näher untersucht".

Larsson war erst im Februar wegen einer Sehnenverletzung im Oberschenkel ausgefallen, stand gegen Borussia Dortmund (1:3) am Sonntag über die volle Distanz auf dem Rasen. Die schwedische Nationalmannschaft, für die der Mittelfeldspieler bisher viermal aufgelaufen ist, testet am Donnerstag gegen Portugal (20.45 Uhr)und am Montag gegen Albanien (19.00 Uhr/beide DAZN).

© 2024 SID