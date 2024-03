In guter Verfassung: Unions Benedict Hollerbach

Angreifer Benedict Hollerbach hat Fußball-Bundesligist Union Berlin zu einem souveränen Testspielsieg gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg geführt. Der 22-Jährige erzielte am Donnerstag beim 3:1 (2:0)-Erfolg im Stadion An der Alten Försterei die ersten beiden Treffer (10., 31.). Die Berliner holten sich in der Länderspielpause damit Schwung für das letzte Saisondrittel.

Luca Schuler (56.) traf zum zwischenzeitlichen Anschlusstor für den Tabellenzwölften der 2. Bundesliga, Unions Winterzugang Chris Bedia (59.) besorgte wenig später den Endstand. Die Köpenicker konnten auf einen Großteil ihres Kaders zurückgreifen, der nicht für das DFB-Team nominierte Robin Gosens wurde in der 62. Minute eingewechselt.

