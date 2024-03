Timo Schultz sieht erneut keinen Sieg seines Teams

Der 1. FC Köln hat in der Länderspielpause die nächste Chance vertan, ein Fußballspiel als Sieger zu beenden. Im Trainingslager in Spanien kam die Mannschaft von Timo Schultz gegen den isländischen Erstligisten Breidablik Kopavogur nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Der abstiegsbedrohte Bundesligist musste dabei auf einige Nationalspieler sowie angeschlagene und erkrankte Profis verzichten.

Faride Alidou (10.) und Damion Downs (75.) brachten Köln zweimal in Führung, die Isländer nutzen ihre seltenen Chancen jeweils recht schnell zum Ausgleich. Der FC hat in diesem Kalenderjahr erst ein Spiel gewonnen, der Sieg gegen Eintracht Frankfurt (2:0) liegt sieben Wochen zurück. In der Liga rutschte Köln zuletzt auf einen direkten Abstiegsplatz ab, weiter geht es am 31. März beim FC Augsburg.

